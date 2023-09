Em 1990, o Flamengo vivia situação estável. Na final da Copa do Brasil, era comandado pelo técnico Jair Pereira, e conquistou o título sobre o Goiás. Com gol do zagueiro Fernando no jogo de ida, que terminou em 1 a 0, o Rubro-Negro garantiu vantagem no placar Na volta, um empate sem gols no Serra Dourada deu o primeiro troféu ao Fla.