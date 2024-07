Contratações do Flamengo em 2024: tudo sobre o vai e vem do mercado

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz tem viagem marcada à Europa em busca de reforços para o segundo semestre (Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 17:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo não fez nenhuma contratação na janela de transferências do meio do ano até o momento. Além disso, o clube não se desfez de nenhum nome do atual elenco.

Confira tudo sobre o vai e vem do mercado do Flamengo: os contratados, quem pode chegar, as saídas, renovações e negociações que melaram.

Contratações do Flamengo

Nico De La Cruz, meia, ex-River Plate (início de 2024)

Matías Viña, lateral esquerdo, ex-Roma (início de 2024)

Léo Ortiz, zagueiro, ex-RB Bragantino (início de 2024)

Carlinhos, atacante, ex-Nova Iguaçu (início de 2024)

De La Cruz é o principal reforço do Flamengo em 2024 (Gilvan de Souza / CRF)

Quem pode chegar ao Flamengo?

Marcos Antônio, meia (Lazio)

Quem saiu do Flamengo?

Thiago Maia, volante: vendido ao Internacional

Matheuzinho, lateral direito: vendido ao Corinthians

Hugo Souza, goleiro: vendido ao Corinthians

Santos, goleiro: vendido ao Fortaleza

Pablo, zagueiro: emprestado ao Botafogo

Everton Ribeiro, meia: fim de contrato

Arturo Vidal, meia: fim de contrato

Rodrigo Caio, zagueiro: fim de contrato

Filipe Luís, lateral esquerdo: aposentadoria

Quem pode sair?

Gabigol: próximo do fim de contrato

Gabigol pode assinar pré-contrato com outra equipe desde segunda-feira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Negociações fracassadas

Fabrício Bruno para o West Ham

Fabrício Bruno recusou proposta do West Ham para permanecer no Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)