Como o Flamengo pode utilizar o período sem jogos da Data Fifa?

18/03/2024

Classificado para a decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo encara o Nova Iguaçu no último final de semana de março pelo jogo de ida da final. Com duas semanas livres, o Rubro-Negro se prepara em busca do primeiro título relevante da temporada.

Depois da semifinal contra o Fluminense, o elenco comandado por Tite recebeu três dias de folga e retoma os trabalhos na quarta-feira (20). Com isso, os atletas terão 11 dias de trabalho focados no estadual, mas também nos próximos compromissos de 2024, como Libertadores e Brasileirão.

Nesse período, Tite não contará com algumas de suas principais peças do elenco, como Nico De La Cruz, Arrascaeta, Viña, Varela, Pulgar, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Os seis atletas estarão à disposição de suas seleções no período da Data Fifa que se inicia nesta segunda-feira (18) até o dia 26 de março.

Em coletiva após o empate com o Fluminense, Tite afirmou que o período de descanso para os jogadores que ficarão no Rio de Janeiro seria muito importante. E ressaltou o que precisa ser trabalho nesses dias até a grande decisão.

- O primeiro aspecto é manutenção e evolução. Se pegar parâmetros, o jogo anterior do Fluminense é a referência. Esse é o componente, tem um componente físico, uma pegada extraordinária. A gente sentiu muito ao longo da semana. O Nico ficou um dia sem treinar, o Erick (Pulgar) voltou a treinar na quinta, o Ayrton também. A gente recuperou o Allan, ele ficou quinze dias para pegar uma condição física. Em termos táticos, a referência é o jogo anterior, em termos físicos é a recuperação.

Tite tem duas semanas cheias para preparar o Flamengo para a final do Carioca (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Apesar das ausências, o comandante contará com uma base da equipe titular, como Rossi, Léo Pereira, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. E outras peças que já foram utilizadas no Campeonato Carioca, como David Luiz, Wesley e Igor Jesus que deverão assumir os papéis dos convocados nesse período.

De volta aos treinos, Tite terá a missão de manter o nível de concentração do elenco que tem uma decisão pela frente contra o Nova Iguaçu. Embora o Carrossel da Baixada possa não chamar a atenção por não ser uma das quatro grandes forças do estado, a equipe de Vitor Costa fez por merecer o lugar na decisão.

E além de exigir o foco de seus atletas, o comandante tem um período raro de treinos com jogadores recuperados fisicamente para implementar sua filosofia nas cabeças dos atletas. Não há muitos ajustes, uma vez que o Flamengo tem o melhor ataque e melhor defesa da competição, mas a obrigação do título é uma pressão a mais com a qual o plantel precisará lidar nas próximas duas semanas.