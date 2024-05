Com poucas mudanças, Flamengo volta a Manaus para espantar ‘crise’ e classificar na Copa do Brasil

Há quatro meses, Flamengo goleou Audax na estreia do Campeonato Carioca, em Manaus (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Quatro meses após a estreia no Campeonato Carioca em Manaus, o Flamengo reencontra os manauaras em jogo decisivo contra o Amazonas, pela 3ª fase da Copa do Brasil. E o Rubro-Negro planeja repetir o bom desempenho que teve diante do Audax para sair com a classificação às oitavas de final nas mãos.

A equipe de Tite tem apenas quatro mudanças em relação ao confronto realizado no dia 17 de janeiro: Léo Pereira e Rossi ficam fora por lesões, enquanto Pulgar e Luiz Araújo ficarão no banco de reservas. Alterações que não impactam no desempenho do time, que vem de dois bons jogos.

O Flamengo também luta para espantar uma "crise" criada por Gabigol, que teve uma foto vazada com a camisa do Corinthians durante sua folga. O atacante foi punido pela diretoria, perdeu a camisa 10, mas está relacionado para a partida, embora o futuro do jogador esteja indefinido.

Tite tem a missão de contornar "crise" e classificar o Flamengo na Copa do Brasil (MAURO PIMENTEL / AFP)

No confronto de ida, o Rubro-Negro apresentou um desempenho muito ruim diante do Amazonas, em que venceu por apenas 1 a 0, no Maracanã. Os comandados por Tite têm a oportunidade de dar uma resposta ao torcedor e colocar panos quentes após dias turbulentos.

Resta saber qual será o papel de Gabigol na partida e como será a reação do público presenta na Arena Amazônia. Relacionado, o atacante inicia o duelo no banco de reservas e é uma opção para o treinador, que não ficou satisfeito com o vazamento da foto com a camisa do Corinthians.

Na chegada a Manaus, o atacante foi ovacionado por parte dos torcedores presentes no hotel em que o clube ficará hospedado e tirou foto com os fãs. Apesar dos ruídos nos últimos dias, o clima é muito favorável em prol do Flamengo e as condições para um bom jogo estão prontas.