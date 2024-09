Com Gabi no comando do ataque, Tite escala Flamengo para encarar o Athletico

Gabigol jogador do Flamengo durante partida contra o Bahia no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 19:37 • Rio de Janeiro

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (29), às 20h (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com novidades no ataque, o Mengão já confirmou sua escalação. Confira!

Ainda abalado após a eliminação na Libertadores, o técnico Tite montou o Flamengo com mudanças para encarar o Athletico-PR. Nas mais marcantes alterações, estão as entradas de Matheus Gonçalves e Gabigol. Portanto, a escalação do Rubro-Negro é: Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Alcaraz, Gerson e Matheus Gonçalves; Plata e Gabigol.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Athletico-PR

28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 16h;

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)