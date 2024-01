Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, é o principal alvo do Flamengo para a zaga. O clube fez proposta de cinco milhões de euros (R$ 26,7 milhões) pelo jogador, mas a oferta não agradou o Massa Bruta. O Braga teria pedido 10 milhões de euros (R$ 53,4 milhões) para fechar acordo, valor muito acima do que o Fla está disposto a pagar. O zagueiro, no entanto, já teria aceitado e quer jogar no Fla.