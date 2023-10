Boas impressões no dia a dia



Os primeiros dias de Tite no Ninho do Urubu ficaram marcados pela diferença de perfil entre ele e Sampaoli, seu antecessor. O novo treinador causou boas impressões principalmente pela gentileza em situações simples, como dar "bom dia" e querer conhecer todos os funcionários do CT.



- É um grande líder, de caráter e que tem um lado humano muito desenvolvido. Já deu para ver a preocupação dele com todas as pessoas, com o lado humano de todos em todo o primeiro contato. Com todo o staff aqui do CT. Fez questão de cumprimentar todos e se reunir com todas as áreas - disse Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo.



