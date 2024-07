Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 23:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Carlinhos anotou um dos gols do Flamengo contra o Atlético-MG, em partida disputada nesta quarta-feira (3), e falou sobre a perda de sua mãe, que faleceu há 15 dias.

O atleta revelou que passa por uma fase difícil, ainda vivendo o luto da perda da mãe. Ele também ressaltou sua resiliência para triunfar no futebol.

Em luto, Carlinhos ganhou chance como titular do Flamengo e marcou contra o Atlético (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

— Sou um cara que nunca desisti. Perdi minha mãe faz 15 dias, estou vivendo um luto, está sendo difícil. Mas tenho que continuar. Penso sempre que ela me defendeu com as armaduras dela. Quando estava preparado, ela foi embora. Sei que ela está próxima do Senhor. Sou vencedor, cheguei aqui por mérito, Deus e o trabalho — disse, em entrevista ao Premiere.

Carlinhos teve destaque no Nova Iguaçu em 2024, chamou atenção do Flamengo e foi contratado. Pela equipe carioca, o centroavante contribuiu para que o time chegasse à final do campeonato estadual, justamente contra o Rubro-Negro.

Ele custou em torno de R$ 3,2 milhões aos cofres flamenguistas e assinou contrato até o fim de 2026. Revelado pelo Corinthians, antes de atuar por Nova Iguaçu e Flamengo o atacante teve passagens por Oeste, Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax-Rio, Juventus-SP e Camburiú.