Candidato à presidência do Flamengo quer três estádios à disposição

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro

Candidato à presidência do Flamengo na eleição marcada para dezembro deste ano, Maurício Gomes de Mattos, o MGM, assegura que, se for o escolhido, irá trabalhar para que o clube tenha não dois, mas três estádios nas próximas décadas. Além do Maracanã e do futuro estádio no gasômetro, ele também quer revitalizar o da Gávea. A ideia é oferecer jogos do time feminino, das categorias de base e, eventualmente, treinos recreativos do time profissional.

— Não dá para sair de uma licitação que nós ganhamos do Maracanã e de um compromisso que nós temos, que é administrar o Maracanã por 20 anos. Temos que ter engenharia para que tenhamos dois estádios funcionando e com capacidade de lucratividade. E é assim que nós vamos nos tratar —, declarou MGM, que concedeu entrevista exclusiva ao Lance!

— Mas eu quero mais. Eu quero fazer também, na Gávea, um estádio para 4 ou 5 mil pessoas, para abraçar o futebol feminino e o futebol de base do Flamengo. Eu quero revitalizar a Gávea, quero acabar com os puxadinhos e fazer a Gávea que o sócio merece —, acrescentou Mattos.

MGM, contudo, reclama da falta de informações que a atual diretoria do Flamengo repassa sobre a situação envolvendo o futuro estádio do Flamengo no gasômetro.

— As informações são precárias. Eu acabei de entrar pedindo mais informações ao Conselho Diretor, e não obtivemos resposta — lamenta o candidato.

MGM cria grupo para avaliar cenários financeiros do futuro estádio do Flamengo

A alegada falta de informações fez Maurício Gomes de Mattos criar um grupo de estudos para analisar todas as questões envolvendo o futuro estádio. Nele, a equipe desenvolveu três cenários financeiros: um otimista, um conservador e um pessimista.

— Não podemos endividar o Flamengo, afetar o potencial de crescimento do clube e do futebol. Temos um grupo nosso de trabalho que desenvolve dia a dia para exatamente nos dar preparo para que, no primeiro dia da gestão, já possamos tratar desse assunto —, diz Maurício.

As análises financeiras são atualizadas frequentemente e consideram uma série de fatores, como empréstimos, naming rights, patrocínios, venda de cadeiras, entre outros. A projeção atual considera cenários mensais até setembro de 2030.

Na mais otimista, em que absolutamente todos os fatores deram certo, o clube poderá chegar àquele mês com mais de R$ 1 bilhão de saldo operacional positivo. Na mais negativa, a dívida operacional para a construção do novo estádio do Flamengo seria superior a R$ 330 milhões. Nos dois casos, considerando valores de hoje.