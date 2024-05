Bastidores: Flamengo tem conversa marcada com Gabigol sobre foto vazada com camisa do Corinthians

Gabigol precisará explicar foto com camisa do Corinthians aos dirigentes do Flamengo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 11:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Na tarde desta sexta-feira (17), o Flamengo se reapresenta aos treinos visando o jogo contra o Amazonas, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Mas além da atividade, Gabigol terá uma conversa com a diretoria do clube por conta da foto vazada com a camisa do Corinthians, segundo o "ge".

Desde cedo, Marcos Braz e Bruno Spindel estão no CT Ninho do Urubu, onde debatem possíveis punições ao jogador e manifestações públicas. No entanto, qualquer atitude será tomada somente após a reunião entre as partes envolvidas.

Enquanto o presidente Rodolfo Landim ficou incrédulo ao ver a imagem de Gabigol com o uniforme do Timão, Marcos Braz precisou sair mais cedo da comemoração de aniversário de 18 anos de seu filho. A atitude do atleta irritou o Vice-Presidente de Futebol do Rubro-Negro.

Além de Gabigol, outros dois funcionários do Flamengo aparecem nas imagens, mas o clube não tomou nenhuma decisão em relação a continuidade da dupla. Fato é que a folga do elenco foi recheada de polêmica e trabalho nos bastidores.