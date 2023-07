O primeiro gol do Atlético-MG contra o Flamengo, neste sábado (29), virou alvo de polêmica. Isso porque o lance teve origem em uma possível falta de Paulinho em Bruno Henrique.



O atacante rubro-negro estava no campo de ataque quando sofreu um pisão do adversário, caiu e perdeu a bola. A jogada seguiu e acabou com o gol atleticano.



