RODOLFO LANDIM

- Enorme satisfação de contar com o Tite uniformizado de rubro-negro e de toda sua grande equipe, equipe com a qual tive a honra e felicidade de conhecer trabalhando na Copa América. Ele sabe que sempre foi um sonho a gente poder realizar e trabalhando lado a lado para buscar novas conquistas. O convívio que a gente teve foi curto, mas intenso e muito marcante para mim. Eu passei momentos que nunca mais esqueci, agradeço a ele e à equipe pela forma como fui recebido. Falar da qualidade do Tite é perder tempo. Todo mundo conhece trabalhos que ele fez, o quanto ele foi vencedor, o DNA com a cara do Flamengo, e as expectativas que a gente tem de trabalho são as melhores possíveis. E eu fico ainda mais feliz de ver o sorriso nos olhos, a vontade que todos têm de abraçar esse trabalho. Agradecer ao Tite por ter me ouvido e entendido que era importante a chegada dele um pouco antes do inicio do próximo ano, fazia parte do planejamento conseguir buscar os objetivos desse ano que são importantes para temporada do ano que vem e para ter maior conhecimento do que precisará ser feito em termos de planejamento para a gente melhorar ainda mais em 2024.