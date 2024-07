Análise do VAR de Flamengo x Fortaleza confirma pênalti em Pedro: ‘Calçado de forma imprudente’

Copiar Link

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta sexta-feira (12), a análise do VAR de Flamengo x Fortaleza e confirmou as marcações do primeiro gol do Leão do Pici e do pênalti para o Rubro-Negro. A partida terminou em vitória dos visitantes por 2 a 1 no Maracanã.

Na primeira análise, o árbitro de vídeo checou possível falta em Wesley no momento em que próprio lateral-direito faz gol contra. Há contato de Lucero nas costas do jogador do Flamengo, mas o entendimento do VAR e da árbitra de campo Edina Alves foi que não houve intensidade suficiente para que fosse apontada infração. Confira abaixo parte do diálogo:

VAR: - Checando possível falta.

Árbitra de campo: - Checa lá, mas não foi não. Para com isso, gente. Não...não tem influência.

VAR: - As duas mão são de referência. Não tem nem flexão do cotovelo.

VAR: - Edina, concordo, para mim é uma mão sem impacto. Gol confirmado.

Outro lance polêmico foi o pênalti marcado para o Flamengo, em falta de Pedro Augusto sobre Pedro dentro da área. Edina Alves apontou a falta dentro de campo, e o VAR seguiu a marcação da árbitra após revisão, afirmando que o atacante foi "calçado de forma imprudente". Houve ainda checagem em possível falta de Matheus Gonçalves na origem da jogada, descartada pelo árbitro de vídeo. Confira abaixo parte do diálogo:

VAR: - Quero ver o contato. É aqui, na coxa. No momento que ele (Pedro) vai chutar, a coxa do jogador impede o jogador de chutar a bola.

AVAR: - Concordo.

VAR: - Penal confirmado, não tem falta na origem e o Pedro é calçado de forma imprudente.

Árbitra de campo: - Tá!