Assista à coletiva do técnico Jardim após vitória do Cruzeiro

Na segunda partida pela Vitória Cup, em Cariacica (ES), o Cruzeiro derrotou o Banfield por 1 a 0, neste domingo (6), no Estádio Kleber Andrade. O gol foi marcado por Matheus Pereira, ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

No primeiro jogo pelo torneio, quinta-feira (3), também no Kleber Andrade, o Cruzeiro havia sido derrotado pelo Defensa y Justicia por 1 a 0. Nos outros jogos pela Vitoria Cup, a Desportiva Ferroviária perdeu para o Banfield por 1 a 0, quarta-feira (2) e para o Defensa y Justicia por 2 a 1, de virada, neste domingo (6).

Diferentemente da partida contra o Defensa y Justicia, Leonardo Jardim escalou os titulares para enfrentar o Banfield. A única alteração foi a entrada de Marquinhos no lugar de Wanderson. As modificações começaram aos 18 minutos do segundo tempo, com a entrada de Gabigol, Fagner e Bolasie.

continua após a publicidade

Cruzeiro volta a campo domingo (13), contra o Grêmio, no Mineirão, pelo Brasileirão

Domingo (13), o Cruzeiro volta ao Campeonato Brasileiro, enfrentando o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada. A Raposa é o vice-líder do Brasileirão, com os mesmos 24 pontos do Flamengo, mas pior saldo de gols.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 BANFIELD

VITÓRIA CUP

🗓️ Data e horário: domingo, 6 de julho de 2025, às 16h

📍 Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

🥅 Gol: Matheus Pereira (38'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: William, Lucas Romero, Matheus Pereira, Bolasie (Cruzeiro), Gonzalo Ríos, López Garcia, Adoryan (Banfield)

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William (Kaique Kenji), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki (Kauã Prates); Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian (Fagner) e Matheus Pereira (Japa); Kaio Jorge (Gabigol) e Marquinhos (Bolasie).

BANFIELD (Técnico: Pedro Troglio)

Sanguinetti, Alfaro (Iribarren), Oviedo, Sergio Vittor e Abraham (Daniele); Martín Río (Lautaro Ríos), Esquivel (Vega), López Garcia (Gonzalo Ríos) e Adoryan (Alaniz); Piñero (Perrotta) e Auzmendi.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

🚩 Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Adílson Gomes de Oliveira

4️⃣ Quarto árbitro: Rafael Lourenço de Oliveira