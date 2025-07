Escalações de Cruzeiro x Banfield: Raposa tem novidade no ataque

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, escala os titulares para a partida deste domingo (6), contra o Banfield, às 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), na segunda partida pela Vitória Cup. A única novidade em relação ao time que vinha jogando no Campeonato Brasileiro é o atacante Marquinhos no lugar de Wanderson.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Marquinhos e Kaio Jorge.

Na outra partida deste domingo (6), pela Vitória Cup, o Defensa y Justicia venceu a Desportiva Ferroviária por 2 a 1, de virada, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica (ES).

Na primeira partida pela Vitória Cup, quinta-feira (6), o Cruzeiro foi derrotado pelo Defensa y Justicia por 1 a 0, também no Kleber Andrade. A equipe não disputa um jogo oficial desde 12 de junho, quando empatou por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa é vice-líder da competição, com 24 pontos, atrás do Flamengo, que tem melhor saldo de gols. Na retomada do Brasileirão, a equipe enfrenta o Grêmio, dia 13, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada.

continua após a publicidade

➡️Ingressos para Cruzeiro x Grêmio estão à venda; veja como comprar

Cruzeiro e Banfield se enfrentam pela primeira vez

Esse será o primeiro confronto entre Cruzeiro e Banfield. Em sua história, a Raposa já enfrentou clubes da Argentina 112 vezes. Venceu 54 jogos, perdeu 40 e empatou 19.

Na primeira partida pela Vitória Cup, na quarta-feira (2), o Banfield venceu a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica (ES). O gol foi do meia Tomás Adoryán.

continua após a publicidade

O Banfield deve rodar o elenco para dar ritmo aos jogadores. Neste ano, o Banfield disputou 18 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e nove derrotas. Foram 15 gols marcados e 21 sofridos. No Apertura, El Taladro ficou na penúltima posição do Grupo A, com 14 pontos.

O técnico Pedro Troglio, ex-jogador da Seleção Argentina, escala o time com:

Sanguinetti; Di Luciano, Sérgio Vittor, Santiago e Abraham; Gabriel Veja, Martin Rio, Auzmendi e Santiago López; Piñero e Obando.