Seabra analisa Cruzeiro pouco criativo e já pensa no Atlético-MG

Fernando Seabra já está de olho no clássico contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 19:54 • Belo Horizonte (MG)

O técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, lamentou a derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, na segunda-feira (5), em Cariacica, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador observou que sua equipe falhou na criação de jogadas e deixou o Fortaleza desenvolver seu melhor futebol, algo que foi fundamental para o triunfo da equipe adversária.

- Dois tempos distintos, principalmente de volume ofensivo, criação, presença de área. No primeiro tempo conseguimos criar mais chances, ameaçar mais o gol do Fortaleza. Sofremos muito contra-ataques também. Fomos deixando aos poucos o jogo à característica do Fortaleza. Sofremos o primeiro gol, fomos capazes de retomar o domínio e buscar o gol e ter outras oportunidades. Numa desatenção, de uma bola parada, sofremos o segundo gol.

O jogo foi vendido para um grupo de empresários quando Ronaldo Fenômeno ainda era gestor da SAF do Cruzeiro. Assim, a partida foi para Cariacica. Na visão de Seabra, o gramado prejudicou um pouco a Raposa, que tem uma equipe técnica.

- No primeiro tempo nós estávamos fazendo mais movimentos pelos lados. Isso gerava necessidade de cobertura e empurrava o time deles para trás. Acabamos não sendo felizes. Sempre permitimos que defesa do Fortaleza se reequilibrasse. Entregamos muito tempo. Tivemos pouca variação no sentido de romper as costas dos laterais. Ficou, de uma certa forma, cômodo para o Fortaleza só neutralizar nossos ataques. Acho que tem esses aprendizados importantes. Mas o gramado atrapalhou a fluência do nosso jogo, por ser um jogo que envolve passes, movimentos e que depende de ações técnicas limpas e nesse contexto essa dificuldade foi ficando cada vez mais presente - acrescentou.

Cruzeiro foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1 (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

'Vamos estudar o Atlético'

Com o resultado, o Cruzeiro permanece na quinta colocação do Brasileirão, com 35 pontos somados. No entanto, não há tempo para lamentação. A Raposa volta a campo no sábado, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o grande rival.

- Sabemos da importância do jogo. É um jogo especial para nossa equipe, para nossa torcida. Precisamos de uma resposta. Temos um grupo que nos apresenta possíveis soluções para cada cenário. Vamos estudar direito o Atlético, como funciona a lógica, esse trabalho já está sendo feito. Voltar a fazer um jogo impositivo, de qualidade - finalizou.