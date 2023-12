No estadual, o Cruzeiro foi eliminado na semifinal da última edição e viu o Atlético, seu maior rival, ser campeão. No Brasileiro, conseguiu se salvar do rebaixamento nas etapas finais. Na Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas. Ou seja, tendo em vista retrospectos recentes, a postura do time terá que ser muito mais competitiva para evitar situações complicadas como as vistas em 2023 e, consequentemente, poder sonhar com títulos e resultados melhores.