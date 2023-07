Em meio à janela de transferências, o Cruzeiro teve chegadas, como as de Lucas Silva, Helibelton Palacios e Paulo Vitor, e saídas, as de Edu e Igor Formiga, por exemplo. O próximo jogador a deixar o clube deve ser o meio-campista Nikão. Emprestado pelo São Paulo, o dono da camisa 10 celeste chegou no início da temporada e fez apenas 14 partidas pela Raposa. O atleta, inclusive, tem ficado fora da lista de relacionados para os confrontos do time mineiro.



Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro SAF, comentou a situação do atleta. Para ele, Nikão foi uma contratação a nível de aposta no início da temporada, mas que não rendeu bons frutos, pelo menos até o momento, especialmente pelo fator adaptação. Confira o que foi dito: