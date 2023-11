- Aproveitar já, para terminar a questão, a minha cota pessoal não é minha, é de um profissional de altíssimo nível, que é julgado e não analisado. Somente pode analisar aquele que está no dia a dia, e tem o mínimo conhecimento do futebol, que é o Zé Ricardo. Pessoa espetacular, grande profissional. Infelizmente, o futebol é assim, passa com ele, comigo, com outros treinadores que estão em instituições que podem gastar tudo para trazer os jogadores - concluiu Autuori.