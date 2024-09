Mascote do Cruzeiro: veja versões e história

Raposão, a mascote do Cruzeiro, está nas partidas do clube no Mineirão. (Foto: Andre Yanckous/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 15:22 • São Paulo

O Raposão, mascote do Cruzeiro Esporte Clube, foi introduzido na década de 1970 como uma forma de personificar a astúcia e a inteligência do clube dentro e fora de campo. A escolha da raposa como mascote foi inspirada na figura de Mário Grosso, ex-presidente do clube, que era conhecido por sua habilidade estratégica em negociações e pela sagacidade ao administrar o Cruzeiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o tempo, o Raposão foi se consolidando como uma das figuras mais queridas pela torcida, principalmente pelas crianças, e sua imagem passou a ser utilizada em diversos materiais promocionais do clube. A presença da mascote do Cruzeiro nos dias de jogo é garantia de festa e animação nas arquibancadas, onde o Raposão interage com os torcedores e ajuda a motivar o time.

Mascote do Cruzeiro, o Raposão, tem uma versão para crianças, a Raposinho. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Evolução da mascote do Cruzeiro

O design do Raposão foi evoluindo ao longo dos anos. No início, a raposa era representada de maneira mais simplista, com um visual que remetia aos desenhos animados da época. No entanto, com o avanço da tecnologia e o aumento da presença da mascote do Cruzeiro em eventos, o clube decidiu modernizar a imagem da raposa, criando uma versão tridimensional mais detalhada e realista.

Hoje, o Raposão, a mascote do Cruzeiro, é uma presença constante nos jogos e eventos do clube, seja em sua versão física, animando a torcida no estádio, ou em sua versão digital, presente nas redes sociais e nos materiais de marketing do clube.

Curiosidades

Durante os jogos do Cruzeiro, o Raposão tem um papel fundamental em animar a torcida, especialmente antes do início das partidas e nos intervalos. A mascote do Cruzeiro costuma fazer brincadeiras com o público, dançar e até mesmo participar de momentos cerimoniais, como a entrega de troféus e homenagens. Seu carisma e sua presença ajudam a fortalecer a conexão entre o clube e os torcedores.

Em 2007, o Cruzeiro apresentou o Raposinho, uma versão infantil da mascote, para conquistar ainda mais o público jovem. O Raposinho, outra versão da mascote, rapidamente se tornou um sucesso, especialmente entre as crianças, que passaram a vê-lo como uma figura simpática e divertida.