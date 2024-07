Atacante argentino Lautaro Diaz em treino pelo Cruzeiro. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 16:44 • Rio de Janeiro

O Cruzeiro apresentou, na tarde da última sexta-feira (5), o atacante Lautaro Diaz. O ex-atleta, Marcelo Moreno foi parte importante para o trato ser concretizado, afinal, jogaram juntos no Independiente Del Valle-EQU, entre 2023 e 2024 e são amigos.

Após a chegada do atleta, Moreno ressaltou a importância da chegada do amigo e a importância que o novo atleta terá para a agremiação

-Contratação importantíssima para o Cruzeiro. Foi meu companheiro no Independiente Del Valle, uma pessoa incrível, um ser humano sensacional, muito trabalhador, honesto, que dará muita alegria, com certeza, ao torcedor cruzeirense - disse em entrevista à Rádio Itatiaia.

Durante sua entrevista de apresentação, Diaz também falou sobre a importância de Marcelo Moreno para o negócio acontecer.

-Quando escutei o nome do Cruzeiro, não tive dúvidas. Mas falei com ele(Marcelo Moreno) antes, no momento da negociação, e depois. Ele me mandou muitas felicidades, que queria vir aqui um dia desses. Ele tem me ajudado um montão - completou.

Lautaro assinou com o Cruzeiro até junho de 2028.