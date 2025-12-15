Após eliminação, Cássio projeta futuro do Cruzeiro: 'Brigando por títulos'

Contratado para ser um dos líderes do Cruzeiro, o goleiro Cássio mostra que já assumiu o papel de liderança que o clube mineiro precisa. Mesmo após a dolorosa eliminação na semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians, no domingo, o arqueiro cruzeirense projetou um futuro promissor para o Cruzeiro.

— O Cruzeiro tem evoluído. Se você for pegar ano a ano, lógico que é muito difícil falar sobre o Cruzeiro ganhar títulos e brigar por boas colocações, porque é um clube que está acostumado a ganhar títulos. A história do Cruzeiro é uma história grandiosa, de títulos e conquistas. A gente sabe também que o torcedor quer muito esses títulos, assim como a gente — afirmou o goleiro.

Cássio lamenta eliminação do Cruzeiro: 'A gente podia ter fechado a série e não conseguiu'

O time mineiro terminou o Campeonato Brasileiro na terceira colocação e foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, após vencer o jogo de volta por 2 a 1, mas deixar a vaga escapar na decisão por pênaltis - derrota por 5 a 4.

— Não tem problema nenhum dizer que o Cruzeiro vai brigar sempre por títulos. Pelo presidente apaixonado que tem, pelo investimento que está sendo feito, pela organização, às vezes as coisas podem não dar certo mesmo você fazendo tudo certo. Mas, com a organização que existe hoje, eu tenho certeza de que vai ser uma normalidade o Cruzeiro brigando na parte de cima da tabela e brigando por títulos nos próximos anos — projetou Cássio.

O time celeste, que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana no ano passado, não foi à final do Campeonato Mineiro, mas garantiu ao menos vaga na Libertadores do próximo ano.

— O que me deixa feliz é que tenho certeza de que, no ano que vem, o Cruzeiro vai voltar mais forte. Tem um campeonato inteiro pela frente, grandes competições, voltar à Libertadores. Quero agradecer à torcida, que foi muito importante pra gente nos momentos difíceis, esteve com a gente, lotou o estádio nos momentos bons e ruins. Infelizmente, a gente não conseguiu esse título. A gente queria muito chegar à final, pelo menos, e buscar esse título — finalizou Cássio.