Ex-atleta se derrete pelo Cruzeiro: ‘Disparado o melhor time do momento’

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 15:54 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Rafael Sóbis, que acumula passagens por Cruzeiro, Fluminense, Internacional entre outros, destacou o bom momento vivido pela Raposa. O ex-atacante ressaltou que o time azul vive o melhor momento.

- É disparado o melhor time no momento do Brasileirão. Já vem se mantendo. Dentro da demissão de um treinador (Nicolás Larcamón) acharam um interno que deu certo. São assim as oportunidades da vida - ressaltou Sobis.

O Cruzeiro surpreendeu na última semana ao vencer o Botafogo, por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo do Campeonato Brasileiro. Sóbis falou sobre as qualidades do time de Fernando Seabra.

- O Cruzeiro está muito bem e é um time muito leve. O mais legal é que esse time siga por muitos anos. É um time jovem. Eu, por causa do Cruzeiro, estou muito feliz. O Cruzeiro jogou contra o Botafogo, mas foi lindo. Os gols, Jesus amado. Jogou contra o líder e ganhou de 3 a 0 - completou.

O Cruzeiro está na quinta colocação, com 35 pontos. O time celeste agora tem um descanso de uma semana. A próxima partida será contra o Fortaleza, na segunda-feira (5), às 21h (de Brasília), no Mineirão.