- Quando um jogador reencontra um ex-treinador, principalmente quando aquele momento foi positivo, como é o caso do Matheus Vital, é legal. Aquele foi um momento importante de subida dele no Vasco, ele estava começando a surgir no profissional. A gente em um momento até mais difícil do que o Cruzeiro. Por coincidência, ele faz o primeiro gol dele e o gol da vitória contra o Grêmio, em São Januário. Eu tinha uma ligação muito forte com ele e acho muito provável que vamos recuperá-lo, porque ele tem muito potencial. Vamos ajudá-lo a reencontrar o futebol dele - prometeu o treinador.