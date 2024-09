Cruzeiro x Atlético-GO: como é o histórico do confronto?

Wallace jogador do Cruzeiro comemora seu gol durante partida contra o Boca Juniors no estadio Mineirao pelo campeonato Copa Sul-Americana 2024. Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

O Cruzeiro enfrenta o Atlético-GO neste domingo (1), às 11h (horário de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja quem leva a melhor no confronto direto!

Cruzeiro e Atlético-GO já se enfrentaram em 14 oportunidades, com 11 vitórias da Raposa, um empate e dois resultados positivos do Dragão. A maioria dos confrontos aconteceu pelo Brasileirão, com 10 partidas. São sete vitórias do Cabuloso, um empate e duas vitórias do Atlético.

Como mandante, o Cruzeiro ostenta uma longeva invencibilidade. Em sete encontros, são seis vitórias e um empate.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Cruzeiro e Atlético-GO (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Atlético-GO

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de setembro de 2024, às 11h;

📍 Local: Mineirão (BH);

📺 Onde assistir: Premiere;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Escalação do Cruzeiro: Cássio; William; Zé Ivaldo; João Marcelo; Marlon; Lucas Romero; Wallace; Matheus Henrique; Matheus Pereira; Arthur Gomes e Kaio Jorge. Técnico Fernando Seabra.

Escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney e Campbell; Alejo Cruz, Hurtado e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.