Cruzeiro tem oito pendurados para duelo contra o Fortaleza

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 15:12 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro ainda descansa após a vitória sobre o Botafogo, no último sábado (27), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da Raposa será somente na próxima segunda-feira (5), contra o Fortaleza, em Cariacica, no Espírito Santo, e, por isso, a comissão técnica optou por liberar os atletas após o duelo contra o Glorioso.

Para o jogo contra o Leão, a propósito, o time mineiro terá oito jogadores pendurados: o meia Matheus Pereira, o lateral-direito William, o lateral-esquerdo Kaiki, o zagueiro João Marcelo, os volantes Ramiro e Lucas Romero, o meia Vitinho e o atacante Rafa Silva. É preciso ressaltar que dos oito pendurados, quatro são titulares absolutos.

O grande problema, no entanto, é que qualquer atleta advertido contra o Fortaleza ficará fora do clássico contra o Atlético. O jogo será no sábado, 10 de agosto, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).

Reforço à vista

No entanto, apesar dos pendurados, o técnico Fernando Seabra tem um importante retorno para o time. O zagueiro Zé Ivaldo cumpriu suspensão automática.

Vale lembrar que o duelo entre Cruzeiro e Fortaleza será em Cariacica por causa da venda de mando de campo feito pela antiga diretoria. A nova SAF chefiada por Pedro Lourenço tentou reverter a situação, mas não foi possível até o momento.