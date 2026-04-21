Cruzeiro fecha preparação para estreia na Copa do Brasil; confira provável escalação

O Cruzeiro fechou, na tarde desta terça-feira (21) a preparação para estrear na Copa do Brasil, contra o Goiás. A equipe viaja para Goiânia nesta noite para enfrentar o Esmeraldino amanhã, às 19h (de Brasília).

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Para o duelo, o atacante Kaio Jorge voltou a ser relacionado. Recuperado de um problema no púbis, o atacante jogou durante 45 na vitória por 2 a 0 contra o Grêmio.

Mais a frente, quem deve ser titular mais uma vez também é o volante Lucas Romero. Ele se recuperou de um incômodo muscular e foi titular no jogo contra o Tricolor, marcando o segundo gol da Raposa.

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Como tem acontecido nas últimas partidas, o técnico Artur Jorge só divulgará a escalação instantes antes da partida. Mas com o acúmulo de jogos, o comandante pode promover algumas mudanças.

Sendo assim, uma possível escalação do Cruzeiro vem com: Matheus Cunha; Kauã Moraes, Jonathan Jesus (Villalba), Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Christian e Kaio Jorge.

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Kaio Jorge (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Goiás x Cruzeiro

Cruzeiro e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o duelo, as duas equipes chegam em momentos diferentes.

O Esmeraldino está na 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vem de duas derrotas por 2 a 0, para Cuiabá e Juventude. De seus últimos cinco jogos, o time comandado por Daniel Paulista venceu apenas dois, contra o Criciúma, por 1 a 0, e América-MG, por 3 a 1.

Enquanto isso, o Cruzeiro tenta parar de oscilar na temporada. O grupo treinado por Artur Jorge venceu o Grêmio por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento, agora na 16ª posição com 13 pontos.

Cruzeiro x Goiás

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