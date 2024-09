Cruzeiro fatura com chegada de Vitinho ao Botafogo; confira valores

John Textor e Vitinho ( Foto: Vítor Silva / Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 15:43 • Belo Horizonte (MG)

Após o Botafogo contratar Vitinho, que estava no Burnley, da Inglaterra, o Cruzeiro tem direito a receber cerca de R$ 1 milhão pela chegada do lateral-direito. A informação foi divulgada primeiramente pela "CNN Brasil".

A Raposa receberá a quantia referente ao mecanismo de solidariedade da Fifa, criado para compensar financeiramente os clubes formadores dos atletas. O valor é pago em transações internacionais, com percentual de 5% da negociação.

De acordo com o "ge", o Burnley fechou acordo de 8 milhões de euros (R$ 49,3 milhões) fixos mais 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões) em bônus por Vitinho. A negociação foi dura, isso porque os Clarets já tinham acertado o fluxo de caixa e não queria perder um titular.

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, ele teve apenas um jogo como profissional no clube mineiro e foi vendido ainda muito jovem ao futebol europeu. No Velho Continente, o atleta foi negociado com o Cercle Brugge, da Bélgica, e chamou atenção do ex-zagueiro Vicent Kompany, então técnico do Anderlecht, que o levou para o Burnley em 2022.

Lateral-direito de origem, Vitinho possui virtudes ofensivas e também pode atuar pela ponta-direita, como ala, função que desempenhava na equipe inglesa. Defensivamente, Vitinho é sólido, com boa leitura de jogo e capacidade de desarme, ajudando a proteger a defesa.

Vitinho foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Burnley)