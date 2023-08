- Todos os movimentos feitos são justamente alinhados com a estrutura orçamentária do clube. Já escutaram isso de todos os líderes que não vamos fazer nenhuma loucura financeira, nem atropelar toda sua estrutura pensando em algo imediato ou em um reforço imediato. Tudo foi pensado no médio e no longo prazo. Alguns reforços, quando aquisições, são projetados ao longo do tempo. O aumento do nível competitivo é algo que queremos fazer de maneira paulatina e progressiva. A gente não quer nada abrupto - afirmou o executivo.