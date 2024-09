Cruzeiro abre vantagem e encaminha classificação para semifinal da Sul-Americana

Kaio comemora o gol em Libertad x Cruzeiro, no Defensores del Chaco, pela Copa Sul-Americana (Foto: Daniel Duarte / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 23:51 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro venceu, nesta quinta-feira (19), o Libertad por 2 a 0, em Assunção. A partida de ida no Estádio Defensores del Chaco foi válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A volta será no Mineirão, quinta-feira (26). Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Lautaro Díaz, respectivamente, aos 19 e aos 48 minutos do primeiro tempo.

Agora, o Cabuloso pode perder por até um gol de diferença, dentro de casa, para se classificar para a semifinal da competição continental. Antes de enfrentar novamente os paraguaios, a Raposa mede forças com o Cuiabá, neste domingo (22), pelo Brasileirão.

O time treinado por Fernando Seabra resolveu o primeiro confronto das quartas de final ainda no primeiro tempo. O Cruzeiro dominou o adversário. Kaio Jorge, aos 19 minutos, marcou o primeiro gol. Nos acréscimos, Lautaro Díaz tocou na saída do goleiro e fez o segundo.

No segundo tempo, com a vantagem, o Cruzeiro escolheu ser mais conservador e cedeu mais oportunidades ao Libertad. Mesmo assim, o clube mineiro sofreu pouco e ainda teve oportunidades de aumentar a vantagem no confronto. Kaiki Bruno e Barreal perderam duas chances claras de gol.

No jogo de volta, em casa, o Cruzeiro pode perder até por um gol de diferença para avançar à semifinal da Sul-Americana. O Libertad precisa ganhar por três gols de vantagem. Em caso de vitória paraguaia por dois gols, a decisão será por pênaltis.