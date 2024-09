CRB x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações do jogo da Série B

(Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 17:51 • São Paulo (SP)

CRB e Ponte Preta entram em campo na quinta-feira (19), em partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para 19h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió e terá transmissão do Premiere.

O CRB está na 18ª posição, com 26 pontos, três a menos do que a Ponte Preta, 15ª colocada da tabela.

➡️ Clique para assistir no Premiere

Retrospecto

Os dois times se encontram em momentos difíceis. A Ponte, por exemplo, tenta se recuperar de uma sequência negativa de sete rodadas. Já o CRB tenta juntar forças para sair da zona do rebaixamento.

No primeiro turno, as duas equipes fizeram um jogo de seis gols no Moisés Lucarelli, todos marcados no segundo tempo. A Ponte venceu por o CRB por 4 a 2, com gols de Jeh, Elvis, Matheus Régis e Renato. Anselmo Ramon e Gegê foram os responsáveis por balançar as redes pelo CRB e diminuir a vantagem do time paulista no placar.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre CRB e Ponte Preta (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

CRB X PONTE PRETA

27ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de setembro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Rei Pelé - Maceió (AL)

🟨 Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

🚩 Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Tulio de Farias Ribeiro Caldas

4️⃣ Quarto árbitro: José Jaini Oliveira Bispo

🖥️ VAR: Vinícius Gomes do Amaral

🎦 VAR assistente: Marcus Vinicius Gomes

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB (Técnico: Bruno Pivetti)

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luis Segovia e Willian Formiga; Falcão, Marco Antônio e Gegê; Mike, Anselmo Ramon e Léo Pereira.

PONTE PRETA (Técnico: Nelsinho Baptista)

Pedro Rocha; João Gabriel (Luiz Felipe), Mateus Silva, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio (Gabriel Risso); Emerson Santos (Hudson), Ramon Carvalho (Emerson) e Elvis; Iago Dias, Novaes e Renato (Dodô).