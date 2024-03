Patrocinadora máster do Coritiba, Reals cede espaço da camisa para ação do Dia Internacional da Mulher

Camisa do Coritiba com frase em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (Foto: Luis Lisboa / Coritiba)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 16:35 • Curitiba (PR)

A Reals, empresa do setor de betting e patrocinadora máster do Coritiba, vai ceder seu espaço nobre na camisa do clube para ação do Dia Internacional da Mulher. No lugar da marca, a frase “Respeita as Gurias” será estampada durante a partida das quartas de final do Campeonato Paranaense, contra o Cianorte, sábado (9), às 16h.

- Será uma linda tarde de festa no Couto Pereira. E é com enorme prazer que a Reals cederá este espaço tão cobiçado para uma causa nobre e de extrema importância para a sociedade. Que o alerta sirva de exemplo e possa causar mudanças em nosso entorno. A Reals está com o Coritiba e quer se aproximar cada vez mais de seu torcedor - comenta Rafael Borges, Country Manager da Reals.

- Consideramos primordial o respeito e a valorização de todas as mulheres e em especial às torcedoras coxa-brancas. Para tanto, é importante estreitar laços e ouvi-las, a fim de que possamos criar ações que propiciem a elas um ambiente acolhedor, com sentimento de pertencimento - acrescenta Carlos Amodeo, CEO da SAF do Coritiba.

A Reals também vai realizar diversas ativações no Couto Pereira. A patrocinadora criou uma faixa, que será levada na entrada dos jogadores em campo, em apoio à causa de combate à violência contra a mulher.

Camisa do Coritiba terá frase em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (Foto: Luis Lisboa / Coritiba)

Haverá também a distribuição de brindes nos portões 1 e 3. Quem optar em realizar o cadastro sugerido pelas promotoras na plataforma também irá concorrer a um sorteio de uma camisa oficial e um par de ingressos para o próximo jogo do Coxa no Couto Pereira.

Além disso, quatro mulheres, sendo duas delas da torcida "Gurias do Couto", serão sorteadas na véspera da partida na página da Reals no Instagram. Elas ganharão camisa oficial do Coxa, um tour especial pré-jogo, acesso e mimos ao camarote da Reals no estádio.