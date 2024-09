Yuri Alberto responde se disputará vaga com Memphis Depay no ataque do Corinthians

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 25/09/2024 - 02:32 • São Paulo (SP)

O atacante Yuri Alberto vem se destacando positivamente nos últimos jogos do Corinthians. O artilheiro da equipe nesta temporada, com 17 gols, fez mais uma partida consistente com direito a assistência. O bom desempenho do Timão garantiu a vitória sobre o Fortaleza e a classificação à semifinal da Sul-Americana.

Questionado sobre a possibilidade de brigar pela vaga no ataque de Ramón Díaz com o astro Memphis Depay, ou se pode jogar ao lado do holandês, Yuri disse que seguirá trabalhando forte para continuar ajudando o time seja da maneira que for.

- Independentemente se eu jogar com o Memphis ou com o Romero, ou então se jogarem Memphis e Romero, vou estar me esforçando ao máximo para entrar dentro de campo como tem sido nesses últimos jogos. Estamos com um elenco bem cascudo agora, bastante jogadores experientes e acho que isso vem reforçando ainda mais o nosso time - disse Yuri Alberto, após a classificação.

Em relação a estar atuando em um posicionamento diferente, como um segundo atacante, Yuri Alberto afirma que desde que o treinador chegou ao Corinthians ele tem feito essa função.

- Acho que isso é muito bom, pois nos dá muita liberdade. Com o António Oliveira ele também fez isso, joga de um lado e o Pedro Raul, a gente ficava um pouco mais solto, atacando em profundidade. Acho que a gente tem aproveitado bem o entrosamento com o Romero, muitas vezes ele baixa, eu ataco em profundidade... - concluiu o atacante corintiano.