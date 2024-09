Yuri Alberto lamenta expulsões em derrota do Corinthians para o São Paulo

Yuri Alberto lamentou as expulsões do Corinthians na derrota diante do São Paulo (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Publicada em 29/09/2024 - 19:07

O atacante Yuri Alberto, autor do gol do Corinthians na derrota por 3 a 1 diante do São Paulo, lamentou as expulsões de Romero e André Ramalho na partida. Para o atleta, os lances foram determinantes para a derrota do Timão.

- Tarde lamentável. Se tivesse de igual para igual, teria sido um jogo diferente. Ocasião difícil de acontecer, mas lamentável - disparou o jogador na saída do gramado, em entrevista ao canal "Premiere".

As expulsões citadas pelo centroavante do Corinthians aconteceram uma em cada tempo: aos 49 do primeiro tempo, Fagner pisou em Calleri após chegar atrasado em uma dividida e recebeu o segundo cartão amarelo; e aos 17 da segunda etapa, André Ramalho atingiu o braço no rosto de Luciano e recebeu o cartão vermelho direto.

Além das expulsões, Yuri Alberto comentou a permanência do Timão na zona do rebaixamento. O atacante reforçou o compromisso de tirar o clube das últimas posições da tabela.

- A gente vai trabalhar bastante para fugir dessa zona que é muito difícil para nós - resumiu o atleta de maneira breve.

O próximo jogo do Corinthians acontece na quarta-feira (2), às 21h45 (hora de Brasília) no Maracanã, diante do Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil.

