O clima esquentou na torcida do Corinthians após a derrota histórica por 5 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena. No intervalo e após a partida, torcedores do Timão vaiaram e entoaram cantos de protesto contra a equipe devido ao péssimo desempenho em campo. A diretoria do clube - especialmente o presidente Duílio - também foi alvo da manifestação. Confira o vídeo do protesto no vídeo acima.