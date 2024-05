Veja quanto o Corinthians vai economizar com a saída de Cássio

Cássio será jogador do Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 14:45 • São Paulo

A saída antecipada de Cássio irá gerar uma economia nos cofres do Corinthians. Após 12 anos, o goleiro rescindiu seu vínculo com o clube, que era válido até dezembro deste ano, e está livre no mercado para assinar com uma nova equipe.

O destino do jogador será o Cruzeiro, onde já possui um acordo verbal para assinar contrato válido por três temporadas, ou seja, até 2027. O anuncio da contratação pela Raposa acontecerá na próxima semana.

Com a saída do goleiro, a diretoria do Corinthians vai economizar entre salários, direitos de imagem e outras pendências contratuais, cerca de R$ 6 milhões entre os meses de junho e dezembro.

Cássio anunciou sua despedida da equipe paulista em entrevista coletiva realizada no último sábado (18), no CT Joaquim Grava. O camisa 12 entendeu que seu ciclo na instituição havia terminado, mas afirmou que deixa o clube "pela porta da frente".

Ao todo, o goleiro encerra sua trajetória como o segundo jogador com mais partidas disputadas pelo Corinthians, com 712, atrás apenas de Wladimir, e com nove títulos conquistados.

Cássio anunciou sua saída do Corinthians em entrevista coletiva (Foto: Rafaela Oliveira / Lance!)