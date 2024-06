Veja a estratégia do Corinthians para driblar crise e reforçar elenco

Copiar Link

O Corinthians enfrenta problemas financeiros, e a diretoria terá dificuldades para reforçar o elenco comandado por António Oliveira nesta temporada. Com a saída da VaideBet, antiga patrocinadora máster, o clube deixa de receber R$ 10 milhões por mês, situação que afeta diretamente o fluxo de caixa da instituição.

Além disso, o Timão possui atualmente seis espaços de patrocínio vagos no uniforme da equipe masculina. Sem uma das principais fontes de renda previstas no orçamento de 2024, o departamento de futebol terá que se atentar às oportunidades de mercado para reforçar o time, que hoje luta contra o rebaixamento no Campeonato brasileiro.

Um goleiro e um volante de imposição física são as principais prioridades no mercado. Após a saída de Cássio, que acertou com o Cruzeiro, o Corinthians corre o risco de perder Carlos Miguel para o futebol inglês. No domingo (9), o clube renovou o contrato com Matheus Donelli, substituto natural do camisa 22, mas segue ativo no mercado em busca de um nome mais experiente caso o titular se transfira para a Europa.

Outra carência da equipe é o setor de meio-campo. Com a lesão de Maycon, fora pelo restante da temporada, e a saída de Paulinho, António Oliveira perdeu opções. O treinador português solicitou à direção um jogador capaz de cumprir a função "box to box", e nomes começaram a ser avaliados, como o do meia Hernani, hoje no Parma.

No entanto, o Corinthians precisará apostar em formatos de negociação semelhantes aos da aquisição de Félix Torres junto ao Santos Laguna, do México, para reforçar o elenco. Para contratar o jogador, a equipe do Parque São Jorge desembolsou 6,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 31 milhões), mas dividiu o pagamento em seis parcelas, sendo a última delas apenas em 2026.

Outra possibilidade é mapear jogadores livres ou em fim de contrato, que chegariam ao clube apenas pelos vencimentos mensais.

