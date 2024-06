Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







01/06/2024

A derrota do Corinthians para o Botafogo na noite deste sábado (1º) por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão, jogou o Timão para a zona de rebaixamento. Torcedores se mostraram revoltados com o resultado da partida e também com o desempenho que o Timão tem no campeonato, e não pouparam críticas ao técnico António Oliveira. Confira algumas reações nas redes.

Hoje escancarou como um bom treinador consegue dar padrão pra um time !! Botafogo deu um baile no Corinthians simplesmente por ser bem treinado. Ter um time conectado, de pé em pé. Corinthians é só bola esticada, e perde todas, rezando pro Wesley fzr milagre. Time mal treinado👇 — Tb_9810 (@9810Tb) June 2, 2024

Perde = pior Corinthians da história

Ganha = vira o real do Ancelotti, vcs tem que se decidir — h4wk sccp 𝒐 𝒊𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒐 † (@ogh4wk) June 2, 2024

Esse time do Corinthians é um bagulho de fdp, como q ganha de 3x0 e depois perde um jogo fácil desses — Eminem (@EMINEM1403) June 2, 2024

Perde a bola em 20 segundos e demora 3 minutos pra recuperar.



Posse de bola inútil. Ninguém dando a opção, ninguém se movimenta, só bola esticada. Coisa horrorosa.



Corinthians tá sem técnico e o Sampaoli tá sem clube. — Tiago Sampaoli Sales (@salestiaguinho) June 2, 2024

Vamos cair com esse técnico, acordem ele é fraco não consegue dar padrão para o time , não sabe o que faz não tem um esquema de jogo , vamos cair se demorar pra trocar vai cair , quanto mais tempo ele tem pra treinar pior o time fica — Marcio Rodrigo Ferreira 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@mrferreiratimao) June 2, 2024