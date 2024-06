Torcedores do Corinthians invadem e depredam sedes do clube

Copiar Link

Publicada em 27/06/2024

O clima, que já não era bom no Corinthians, piorou nesta quinta-feira (27). Após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, alguns torcedores do clube invadiram o CT Joaquim Grava e o Parque São Jorge para protestar contra a equipe, que ocupa o Z-4 do Brasileirão.

No CT, os torcedores não encontraram membros da comissão técnica ou jogadores, que estavam de folga. No Parque São Jorge, os corintianos quebraram o vidro que separa o hall do elevador das salas.

Funcionários do Corinthians sofreram ameaças

O presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, foi ameaçado, assim como alguns funcionários. De acordo com a polícia civil, a invasão foi para cobrar melhorias no time, como afirmou César Saad, delegado titular do DRADE (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva).

– A reivindicação deles é cobrando do clube e da diretoria melhorias no time, querem contratações e tudo isso já tinha sido conversado com a presidência na sexta-feira em um protesto pacífico que todos acompanharam, não teve nenhum ato de violência e foi postado nas redes sociais.

– Hoje, de surpresa, invadiram o CT para conversar com os atletas, que não estavam, e por conta disso vieram na sede social. Invadiram o clube, infelizmente teve um momento mais turbulento, início de confusão, mas a gente conseguiu chegar e conversar com os ânimos controlados. Estamos indo para a delegacia registrar a ocorrência como invasão ao clube, isso não pode acontecer. Não houve nenhum dano, ninguém machucado e está tudo certo. Foi um susto quando eles entraram.

"Acabou a paz"

Durante a manhã, os torcedores entraram no CT Joaquim Grava e tentaram conversar com os jogadores. Sem sucesso, afirmaram que "acabou a paz".

– Eles cobram resultado ao longo do campeonato, os últimos resultados não têm sido favoráveis. A gente falou que a Polícia está aqui, vamos instaurar um inquérito policial pelo que aconteceu hoje e isso serve de lição, de recado que não vai voltar a acontecer, assim como prometeram um diálogo pacífico e a diretoria fez promessas de acordo com o que foi conversado – finalizou Saad.

Corinthians se afunda na zona

O Corinthians amargou mais um resultado negativo neste Brasileirão. Desta vez, o time paulista empatou com o Cuiabá, por 1 a 1, na Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira (26), pela 12ª rodada, e chegou ao sétimo jogo seguido sem vitória na competição. O Timão tem apenas nove pontos e está na zona de rebaixamento, o que aproxima a demissão de António Oliveira. O gol do Dourado foi marcado por Marllon, com apenas cinco minutos de jogo. No segundo tempo, Matheus Donelli defendeu pênalti cobrado por Pitta e, nos minutos finais, Bidu empatou a partida.

