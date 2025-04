Papo com Tironi no Lance! de hoje analisa momento do Corinthians: Passados sete dias da demissão de Ramón Díaz já dá para dizer com uma boa dose de certeza: não havia um planejamento claro da diretoria do Corinthians sobre os próximos passos sem o argentino no comando.

Dorival Júnior surgiu como primeiro e óbvio nome. No meio do caminho, o que se viu foi uma negociação para o retorno de Tite no clube de maior sucesso em sua carreira. E a impressão é que o casamento seria refeito numa linda história com final feliz. Mas um grave problema de saúde mental do treinador foi o ponto de partida de uma mudança geral no panorama.

Começou com a recusa de Tite, que já era esperado para comandar seu primeiro treinamento e ser apresentado. Aí, o nome de Dorival voltou à pauta. E, de novo, parecia ser uma questão de tempo o anúncio do treinador, que era a primeira opção e virou segunda.

Mas nem isso caminhou normalmente. Quando todo mundo estava à espera apenas do anúncio oficial, o vento mudou. Dorival e o Corinthians não entraram em acordo financeiro e a negociação voltou muitas casas.

Pode ser que o nome escolhido seja mesmo o de Dorival e enquanto você lê este texto o negócio esteja fechado. Mas a saída de Ramon Diaz outro dia dava a impressão de que a diretoria tinha convicção nos próximos passos e que pelo menos algum negócio estava bem amarrado.

Roberto Mancini no Corinthians??

Quanto mais tempo demora para a definição, o prejuízo é do Corinthians. Nesta quinta-feira isso ficou claro. Sem um técnico efetivo na beira do campo, o Timão sofreu para ganhar do fragilíssimo Racing do Uruguai pela Sul-Americana. E um novo nome surgiu enquanto a bola rolava: Roberto Mancini, italiano de grande sucesso como treinador.

Afinal, o que quer o Corinthians, depois da saída de Ramon Diaz?