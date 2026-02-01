Supercopa Rei coloca à prova o espírito copeiro do Corinthians de Dorival Júnior

O Corinthians tem se consolidado como uma equipe preparada para jogos decisivos e terá mais um desafio deste porte neste domingo (1º), às 16h, contra o Flamengo, no Mané Garrincha, pela decisão da Supercopa Rei.

A partida ocorre um pouco mais de um mês depois do Corinthians conquistar o tetra da Copa do Brasil sobre o Vasco. Durante a campanha, o Timão superou as expectativas e eliminou rivais de peso como o Cruzeiro, Athletico Paranaense e Palmeiras.

No Campeonato Brasileiro, o desempenho foi irregular, com a equipe terminando na 13ª colocação. Ainda assim, o comportamento nos confrontos eliminatórios reforçou o Corinthians como candidato a títulos. Internamente, o elenco também enxerga o grupo como experiente e competitivo em decisões.

- Temos nos tornado um time bem cascudo quando chegam estes momentos. Tenho certeza que todos darão o melhor, todos farão o que estamos treinando e a expectativa é a melhor possível para entrarmos em campo - disse Hugo Souza em entrevista ao canal oficial do clube alvinegro.

Corinthians conquistou a última Copa do Brasil (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)

Dorival Júnior sabe o caminho

O treinador do Corinthians construiu sua trajetória com sucesso em competições de mata-mata. Ao longo da carreira, Dorival Júnior conquistou praticamente todos os seus principais troféus nesse formato. A exceção foi o Campeonato Brasileiro da Série B de 2009, vencido em pontos corridos com o Vasco. O retrospecto ajuda a explicar por que decisões e torneios eliminatórios costumam ser terreno fértil para equipes comandadas pelo técnico.

Treinador tem bom retrospecto em torneios mata-mata (Foto: Luis Moura / WPP )

Títulos de Dorival Júnior em torneios mata-mata