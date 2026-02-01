menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Supercopa Rei coloca à prova o espírito copeiro do Corinthians de Dorival Júnior

Timão encara o Flamengo na primeira decisão nacional da temporada

Ulisses Lopresti
Brasília (DF)
Dia 01/02/2026
05:30
Memphis marcou o segundo gol do Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
O Corinthians tem se consolidado como uma equipe preparada para jogos decisivos e terá mais um desafio deste porte neste domingo (1º), às 16h, contra o Flamengo, no Mané Garrincha, pela decisão da Supercopa Rei.

A partida ocorre um pouco mais de um mês depois do Corinthians conquistar o tetra da Copa do Brasil sobre o Vasco. Durante a campanha, o Timão superou as expectativas e eliminou rivais de peso como o Cruzeiro, Athletico Paranaense e Palmeiras.

No Campeonato Brasileiro, o desempenho foi irregular, com a equipe terminando na 13ª colocação. Ainda assim, o comportamento nos confrontos eliminatórios reforçou o Corinthians como candidato a títulos. Internamente, o elenco também enxerga o grupo como experiente e competitivo em decisões.

- Temos nos tornado um time bem cascudo quando chegam estes momentos. Tenho certeza que todos darão o melhor, todos farão o que estamos treinando e a expectativa é a melhor possível para entrarmos em campo - disse Hugo Souza em entrevista ao canal oficial do clube alvinegro.

Corinthians conquistou a última Copa do Brasil (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)

Dorival Júnior sabe o caminho

O treinador do Corinthians construiu sua trajetória com sucesso em competições de mata-mata. Ao longo da carreira, Dorival Júnior conquistou praticamente todos os seus principais troféus nesse formato. A exceção foi o Campeonato Brasileiro da Série B de 2009, vencido em pontos corridos com o Vasco. O retrospecto ajuda a explicar por que decisões e torneios eliminatórios costumam ser terreno fértil para equipes comandadas pelo técnico.

Treinador tem bom retrospecto em torneios mata-mata (Foto: Luis Moura / WPP )
Títulos de Dorival Júnior em torneios mata-mata

  • Figueirense: Catarinense 2004
  • Sport: Pernambucano 2006
  • Coritiba: Paranaense 2008
  • Santos: Paulista 2010 e 2016; Copa do Brasil 2010
  • Internacional: Recopa Sul-Americana 2011; Gaúcho 2012
  • Athletico Paranaense: Paranaense 2020
  • Flamengo: Copa do Brasil 2022; Libertadores 2022
  • São Paulo: Copa do Brasil 2023
  • Corinthians: Copa do Brasil 2025

