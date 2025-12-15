Sem suspensos, Corinthians ganha opções e chega inteiro à decisão

O Corinthians encara o Vasco da Gama na próxima quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Dorival Júnior cumpriu o objetivo e chega à decisão com todo o elenco à disposição.

Na classificação sobre o Cruzeiro, o Timão entrou em campo com cinco atletas pendurados: o goleiro Hugo Souza, herói ao defender duas penalidades, o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Maycon e o meia Rodrigo Garro.

Nenhum deles foi advertido com cartão amarelo e todos estão à disposição de Dorival Júnior para a primeira partida da final. Em contrapartida, a lista de pendurados passou a contar com Breno Bidon e André Ramalho.

A meta da comissão técnica na reta final da temporada era contar com todos os atletas para o momento decisivo da Copa do Brasil. Pensando nisso, o elenco foi poupado para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Garro cobrou a falta que deu origem ao gol de Matheus Bidu. Corinthians venceu a partida na decisão por pênaltis (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

Retorno

Fora do jogo de ida da semifinal, no Mineirão, por causa de um edema no tornozelo esquerdo, Raniele iniciou no banco no duelo da Neo Química Arena. O volante entrou no intervalo, no lugar de José Martínez, e atuou por 45 minutos.

Garro, recuperado de um problema na panturrilha, também foi acionado no decorrer da partida, assim como havia ocorrido no confronto em Belo Horizonte. Desta vez, porém, o meia foi um dos destaques do Timão e cobrou a falta que deu origem ao gol de Matheus Bidu.

Decisão

O Corinthians terá duas partidas para buscar o sonho do tetracampeonato da Copa do Brasil. O jogo de ida será disputado na Neo Química Arena. A decisão está marcada para domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.