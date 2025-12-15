Sem suspensos, Corinthians ganha opções e chega inteiro à decisão
Dorival terá todo o elenco à disposição para a decisão
O Corinthians encara o Vasco da Gama na próxima quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Dorival Júnior cumpriu o objetivo e chega à decisão com todo o elenco à disposição.
Na classificação sobre o Cruzeiro, o Timão entrou em campo com cinco atletas pendurados: o goleiro Hugo Souza, herói ao defender duas penalidades, o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Maycon e o meia Rodrigo Garro.
Nenhum deles foi advertido com cartão amarelo e todos estão à disposição de Dorival Júnior para a primeira partida da final. Em contrapartida, a lista de pendurados passou a contar com Breno Bidon e André Ramalho.
A meta da comissão técnica na reta final da temporada era contar com todos os atletas para o momento decisivo da Copa do Brasil. Pensando nisso, o elenco foi poupado para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.
Retorno
Fora do jogo de ida da semifinal, no Mineirão, por causa de um edema no tornozelo esquerdo, Raniele iniciou no banco no duelo da Neo Química Arena. O volante entrou no intervalo, no lugar de José Martínez, e atuou por 45 minutos.
Garro, recuperado de um problema na panturrilha, também foi acionado no decorrer da partida, assim como havia ocorrido no confronto em Belo Horizonte. Desta vez, porém, o meia foi um dos destaques do Timão e cobrou a falta que deu origem ao gol de Matheus Bidu.
Decisão
O Corinthians terá duas partidas para buscar o sonho do tetracampeonato da Copa do Brasil. O jogo de ida será disputado na Neo Química Arena. A decisão está marcada para domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
