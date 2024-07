Romero comenta crise no Corinthians e destaca importância de Ramón Díaz: ‘Comprar rápido a ideia’

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 22:51 • São Paulo (SP)

Titular e capitão do Corithians, Romero comentou, em entrevista após o duelo com o Vasco, sobre a luta da equipe paulista contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 2 a 0, o Timão segue na zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos conquistados em 16 rodadas.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Continuar trabalhando, não tem jeito. Um momento difícil do clube, da equipe também. A gente não está com muita confiança dentro de campo. Agora é trabalhar, descansar e pensar no próximo jogo - disse o atacante.

Na sequência, o paraguaio ressaltou a importância de assimilar de forma rápida as ideias de Ramón Díaz, anunciado nesta quarta-feira (10) como substituto de António Oliveira à frente do comando técnico do Corinthians.

- Trabalhar rápido com o Ramón que chegou hoje. Comprar rápido a ideia dele e sair dessa situação. Não tem como, é a única coisa que vai nos levar para outro lugar. Só vamos sair de uma situação dessas trabalhando - completou.

O Timão volta a campo na próxima terça-feira (16), contra o Criciúma, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro.