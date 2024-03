Corinthians fora da Copa do Brasil 2025? Entenda como o clube pode se classificar

António Oliveira assumiu o Corinthians durante o Paulistão, mas não conseguiu evitar a eliminação precoce (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 10:50 • São Paulo (SP)

Com a eliminação na fase de grupos do Paulistão, o Corinthians não garantiu vaga na Copa do Brasil de 2025 e corre riscos de ficar fora da competição. Para se classificar via Campeonato Paulista, é necessário terminar o estadual entre os cinco melhores, algo que o Timão não alcançará neste ano. No entanto, ainda há maneiras do clube conseguir um lugar na competição nacional.

Há quatro cenários que podem levar o Corinthians à disputa da Copa do Brasil em 2025. Em três deles, o clube precisa conquistar resultados expressivos nas principais competições da temporda: Brasileirão e Copa do Brasil e Sul-Americana. Já o outro parece uma possibilidade que não será explorada pelo clube.

Nas competições restantes no calendário da equipe, o Timão garante vaga na próxima Copa do Brasil caso se classifique para a Libertadores de 2025. Ou seja, tem de conquistar ou a edição deste ano do torneio ou a Sul-Americana. No pior dos casos, pode conquistar um lugar via Brasileirão.

Há, ainda, outro cenário para que o Corinthians consiga disputar a Copa do Brasil na próxima temporada. A última vaga destinada a um Federação Paulista é destinada ao campeão da Copa Paulista, competição regional que é disputada no segundo semestre e foi criada para preencher o calendário dos times menores do estado. O Timçao tem a opção de disputar o torneio, o que não faz desde 2019, mas ainda não se manifestou.

Cássio e Yuri Alberto são dois dos principais nomes do Corinthians, que pode ficar fora da Copa do Brasil em 2025 (Foto: Agência Corinthians)