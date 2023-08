Sem jogar há quase cinco meses, Veríssimo busca retomar sua forma física e vem treinando com bola. Já o meia paraguaio sofreu um trauma e entorse no pé esquerdo durante o empate com o Bahia. Ele cumpre seu cronograma de recuperação e deve estar disponível para o Majestoso no dia 16, pela semifinal da Copa do Brasil.