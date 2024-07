Reforço do Corinthians, André Ramalho se coloca à disposição de Ramón Díaz: ‘Cabe a comissão’

André Ramalho foi apresentado no Corinthians ao lado de Fabinho Soldado e Augusto Melo (Vitor Palhares/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 14:01 • São Paulo (SP)

Reforço do Corinthians na janela de transferências do meio do ano, André Ramalho se colocou à disposição para jogar contra o Bahia, pela 18ª rodada do Brasileirão. Em coletiva, o zagueiro afirmou que está treinando há semanas, mas afirmou que a decisão será de Ramón Díaz.

- Nos últimos dias, eu vim me condicionando dentro do CT. Eu estava há praticamente oito semanas de férias depois do fim da temporada na Europa. Vinha me condicionando em casa. Fiquei só 10 dias de fato parado, que é necessário. Mas logo depois já vim me preparando com treinamentos de força, corrida. Desde então, desde que cheguei aqui, eu venho me condicionando, porque tem coisas que você não consegue simular, como treinos com bolas, duelos. Acho que estou em uma boa forma física. Claro que você necessita de um certo tempo após oito semanas sem contato com bola. Necessito de mais tempo, mas a gente sabe que o calendário brasileiro não permite tanto. Já sabia disso quando decidi vir para cá. Estou à disposição. Cabe a comissão técnica decidir isso. Se eles acharem que é o momento, vou dar meu melhor para ajudar o time.

O defensor também comentou sobre suas características de jogo e como seu estilo de jogo pode agregar no Timão. O veterano elogiou a qualidade e o nível técnico do futebol brasileiro, mas espera contribuir com sua experiência.

- Vim de muitos anos na Europa. Sempre joguei em times muito ofensivos, de pressionar muito, de ser times extremamente para frentes. Isso está no meu DNA, esse jogo para frente, esse jogo intenso. Acho que posso ajudar com passes verticais, lançamentos. Tenho um estilo agressivo de defender. Além da experiência como um todo. Tenho uma certa idade, um certo tempo no futebol. Vi muita coisa, aprendi muita coisa. Eu vejo o futebol brasileiro com um nível técnico muito alto. Jogadores de muita qualidade aqui. Acho que vou ter que me adaptar a tudo isso, sentir como é a intensidade aqui. Vou ver o que tenho que evoluir. Sempre há alguma coisa. Sempre procuro estar me observando, estar tomando cuidados para saber o que posso evoluir individualmente e o que posso aprender.

André Ramalho fez sua carreira na Europa, tendo vestido camisas de clubes como RB Salzburg, Mainz e PSV antes de retornar ao Brasil. O atleta chega para disputar vaga com Cacá, Gustavo Henrique e Félix Torres no Timão.