- Referência como médio defensivo temos o Casemiro, um cara que se dedicou pelos companheiros e hoje é um dos melhores volantes do mundo. O Ralf joga com meu irmão no Vila Nova, e, querendo ou não, marcou essa posição de 5 no Brasil e virou referência. Qualquer aprendizado que tiver com essas referências será bom. Procuro olhar para essas pessoas.