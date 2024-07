Ramón Díaz promove estreias de Hugo Souza e Alex Santana no Corinthians

Ramón Díaz estreia à frente do comando técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 20:23 • São Paulo (SP)

Ramón Díaz promoveu mudanças na escalação do Corinthians para o duelo com o Criciúma, nesta terça-feira (16), pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Os reforços Hugo Souza e Alex Santana, contratados nesta janela de transferências, estreiam como titulares.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O goleiro assume a vaga de Matheus Donelli, enquanto o volante ganha a vaga de Breno Bidon. A defesa do Timão também conta com novidades: Gustavo Henrique entra no lugar de Félix Torres, que voltou após disputar a Copa América com a seleção equatoriana, e forma a dupla de zaga ao lado de Cacá.

A grande novidade do Timão para o confronto é o retorno do capitão Fagner. O lateral-direito se recuperou de uma lesão muscular e está à disposição da comissão técnica de Ramón no banco de reservas.

Portanto, a escalação do Corinthians para o jogo tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Alex Santana e Rodrigo garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Ramón Díaz promoveu mudanças na escalação do Corinthians para o duelo com o Criciúma (Foto: Reprodução)

Com apenas 12 pontos em 16 partidas, o Timão ocupa a décima sétima colocação, três pontos atrás do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.