André Ramalho revela propostas do futebol europeu e explica escolha pelo Corinthians

André Ramalho durante coletiva de apresentação (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 16:02 • São Paulo (SP)

Terceiro reforço do Corinthians nesta janela de transferências, André Ramalho foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (18), no CT Joaquim Grava, e revelou que recebeu sondagens do futebol europeu antes de assinar com o clube paulista.

André afirmou ter opções mais "tranquilas" em outros países, mas explicou que as conversas com a diretoria e a magnitude do clube foram fundamentais para o acerto.

- Eu tinha opções muito mais tranquilas, eu poderia estar muito bem tranquilo, entre aspas, porque em outros lugares, em países mais tranquilos, em grupos mais tranquilos onde a situação talvez estivesse mais tranquila, ou país como um todo, mais organizado, civilizado, mas eu escolhi propositalmente o Corinthians, porque eu queria sentir isso, o que é ser um jogador do Corinthians, eu queria entender como que é isso. E venho entendendo, mas eu acho que vem de encontro, a maneira como o Corinthians pensa, como foi me passada a essa mensagem aqui - disse o zagueiro.

Com 32 anos de idade, ele terá a sua primeira experiência como jogador no futebol brasileiro. André acumula passagens pelas categorias de base de São Paulo, Palmeiras e RB Bragantino, mas iniciou sua trajetória profissional no RB Salzburg, da Áustria.

André Ramalho foi apresentado oficialmente pelo Corinthians nesta quinta-feira (18) (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Na sequência, defendeu USK Anif e Liefering, ambos do futebol austríaco, Bayer Leverkusen e Mainz 05, da Alemanha, antes de atuar pelo PSV, da Holanda, onde disputou 46 partidas, 40 delas como titular, na última temporada.

- Depois de três anos vitoriosos, achava que era hora de novos ares, até que apareceu o Corinthians. Mudaram meus planos, que era de ficar na Europa, e fez eu tomar essa decisão. Estou muito feliz de ter tomado essa decisão de vir para cá. Brinco que, felizmente, nunca tive tanta proposta de uma vez na minha carreira. Inicialmente o plano era ficar na Europa, tive propostas da Europa, do Brasil, financeiramente melhores do que a que tive aqui. Mas quando o Corinthians vem você não pode deixar passar a oportunidade - explicou.

André Ramalho chega ao Parque São Jorge para disputar posição com Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro Choca e Caetano. O zagueiro já participa das atividades com o restante do elenco e pode ser relacionado para o duelo com o Bahia, no próximo domingo (21), na Arena Fonte, pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro.