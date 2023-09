Luxemburgo pensa em fazer contra o Botafogo algo parecido com que realizou na partida diante do Goiás, pela 21ª rodada do Brasileirão, no dia 26 de agosto. Na ocasião, o Timão perdia em casa por 1 a 0, e o treinador precisou acionar Renato Augusto e Rojas aos 21 minutos do segundo tempo. O empate veio 15 minutos depois com gol de Maycon, que havia saído do banco pouco antes, com assistência de Renato.